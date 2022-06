Policiais realizam operação na Comunidade da Cotia, no Complexo do Lins - Reprodução

Publicado 15/06/2022 06:51 | Atualizado 15/06/2022 10:25

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira, cinco operações no Grande Rio. Na capital, os agentes estão na Cidade de Deus, no Complexo do Lins e na comunidade Bandeira 2, no Del Castilho. Em São Gonçalo, PMs retornaram ao Complexo do Salgueiro, onde três suspeitos foram mortos em confronto na terça-feira. Na Baixada, os policiais atuam nas comunidades do Castelar, Palmeira e Rola em Belford Roxo.

No Complexo do Salgueiro, um homem foi baleado por volta de 8h20. A Polícia Militar informou que ele foi ferido porque atacou policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPrV) durante uma tentativa de fuga da operação do Bope na comunidade. O suspeito foi encaminhado ao Hospital Alberto Torres. Na ação, uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos.

PM prende suspeito na Amaral Peixoto durante operação no Complexo do Salgueiro Reprodução

Já na Cidade de Deus, uma operação policial é realizada pelo 18º BPM (Jacarepaguá). Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) dão apoio à ação que teve início nas primeiras horas do dia. Até o momento, não há informação de feridos, prisões ou apreensões. Os agentes retiraram barricadas em chamas em pelo menos dois pontos da Avenida do Canal, na comunidade. Um extintor do veículo blindado dos policiais foi usado para apagar o fogo.

Na Zona Norte do Rio, um vídeo divulgado pela corporação mostra policiais militares armados com fuzis caminhando na comunidade da Cotia, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio. O vídeo foi apagado do Twitter da Polícia Militar.

Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) atuam nas comunidades do Castelar, Palmeira e Rola Bosta. A PM informou que a ação tem por objetivo retirar barricadas de vias públicas. Até o momento, não houve ocorrências.

Três mortes em São Gonçalo

Três homens morreram em confronto com a polícia na terça-feira (14) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Um suspeito também foi morto no Brejal, totalizando quatro mortes no município da Região Metropolitana do Rio. Outro criminoso foi baleado na comunidade Vila 3, mas sobreviveu. Segundo a corporação, equipes foram atacadas quando faziam um patrulhamento e revidaram. Moradores registraram intenso tiroteio durante a tarde.