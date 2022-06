Unidade da Smart Fit no Barra Garden Shopping - Divulgação

Publicado 15/06/2022 21:52 | Atualizado 15/06/2022 23:19

Rio - Um homem é suspeito de ameaçar um casal em uma academia na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na noite de terça-feira (14), por volta das 21h, na academia Smart Fit do Barra Garden Shopping. O caso foi registrado pelas vítimas na 16ª DP (Barra da Tijuca) como ameaça.



O agressor é um homem de 43 anos. Em relato ao portal g1, o casal informou que um deles entrou numa discussão e que o outro aproveitou o momento de distração do suspeito para imobilizá-lo.

Segundo a Polícia Civil, uma faca e uma luva foram apreendidas com o homem e vão passar por exames periciais. Para as investigações, os agentes solicitaram imagens de câmeras de segurança do local. Questionada sobre os próximos passos da investigação, a Polícia Civil respondeu que "diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos".

A Smart Fit informou que apoia as investigações sobre o ocorrido e expulsou o acusado de agressão do quadro de alunos. Disse também "valorizar a diversidade e estimular o convívio em harmonia entre as pessoas, independente de orientação sexual, raça ou credo".

O shopping onde fica a academia se manifestou por meio de nota oficial e informou estar colaborando com as investigações.

"O Barra Garden Shopping lamenta profundamente o ocorrido nas dependências da academia. Repudiamos qualquer tipo de agressão ou violência. Neste momento estamos apurando os fatos e colocamo-nos à disposição das autoridades", informou o shopping.