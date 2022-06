Dinei tem uma extensa fixa criminal que inclui Roubo, Tráfico, Porte Ilegal de Arma, Resistência e Associação para o Tráfico de Drogas - Divulgação

Publicado 15/06/2022 22:24

Rio - Agentes da 75º DP (Rio do Ouro) prenderam, nesta quarta-feira (15), um homem em flagrante por uso de arma de fogo. Conhecido como “Dinei”, foi localizado com ajuda do Disque Denúncia, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Em seu apartamento, diversos objetos provenientes de roubos, além de uma arma de fogo, A ação resultou na apreensão de um revólver calibre 38, além de dois telefones.

De acordo com os policiais, Dinei tem uma extensa fixa criminal que inclui Roubo, Tráfico, Porte Ilegal de Arma, Resistência e Associação para o Tráfico de Drogas. Quando era menor de idade, o homem foi apreendido várias vezes, nos anos 2017, 2018, 2019 e 2020.

Dinei foi encaminhado para o sistema penitenciário onde permanecerá preso e à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

- WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

- (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

- Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/

- Twitter (mensagens):https://twitter.com/PProcurados

- Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.