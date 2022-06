Plenário da Alerj - Júlia Passos/ Divulgação Alerj

Publicado 15/06/2022 21:47 | Atualizado 15/06/2022 21:48

Rio - O governador Cláudio Castro sancionou, na noite desta quarta-feira (15), a Lei 9720, que garante 60 passagens gratuitas em ônibus intermunicipais para pessoas com doenças crônicas, que inclui HIV e Aids. A sanção aconteceu depois de uma votação na Assembleia Legistativa do Rio de Janeiro (Alerj), feita pelos movimentos sociais de apoio a pacientes com HIV.

O presidente da pasta, André Ceciliano, colocou o projeto de lei em votação depois de reunião com a presidente do Grupo Pela Vidda-RJ, Maria Eduarda Aguiar, para mostrar o grande impacto positivo que a aprovação provocará na vida das pessoas.

"As pessoas que precisam se deslocar entre municípios do estado para fazer o tratamento terão a segurança de fazê-lo sem custo com transporte público. Garantia de melhor qualidade de vida", afirmou Maria.