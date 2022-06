DJ Mamute morre aos 70 anos - Reprodução Internet

Publicado 16/06/2022 16:37 | Atualizado 16/06/2022 16:52

Rio - O corpo de Ronaldo Pimentel da Silva, o DJ Mamute, foi sepultado, nesta quinta-feira, no cemitério do Maruí, no Barreto, em Niterói. A cerimônia reuniu aproximadamente 100 pessoas, entre familiares e amigos próximos do artista, que era considerado uma verdadeira lenda do funk. Ele faleceu na manhã da última quarta-feira, aos 70 anos, deixando um legado para a história do gênero.

A informação da morte do DJ Mamute foi confirmada pelo cunhado do artista, Rafael Coimbra, no Instagram: "Seu legado, sua história e tudo aquilo que ele representou em vida, nunca serão esquecidos! A lenda do funk ficará presente nas nossas vidas, na história do movimento cultural do funk, movimento esse que ele lutou e fez de tudo para alcançar o patamar que hoje alcançou", declarou.

Mamute entrou na equipe Pipo's em 1980 e ficou por lá até 2002. Ele fez muito sucesso com o funk nos anos 1990. Os versos "O terrível homem mau está de volta, corram todos!" se tornaram sua marca registrada. "Hoje tivemos uma perda enorme e irreparável! Nos deixou um ser humano ímpar, um profissional que além de dedicado era incansável na busca de novos sons! O legado pro funk que o DJ Mamute deixou não precisa ser falado, todos sabem, todos ouviram", disse a equipe que Ronaldo integrou por mais de 10 anos.

A Furacão 2000 também usou as redes sociais para homenagear o artista: "A história do Funk perde uma de nossas lendas desse movimento, DJ Mamute. Que nesse momento de tristeza e luto haja paz, conforto, coragem e amor a todos os amigos e familiares. Nossos sentimentos".