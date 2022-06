Maria Lúcia Dahl - reprodução

Maria Lúcia Dahl reprodução

Publicado 16/06/2022 14:36 | Atualizado 16/06/2022 14:51

Rio - A atriz e jornalista Maria Lúcia Dahl morreu, aos 80 anos, na noite desta quarta-feira, no Rio. Ela sofria de Alzheimer. Musa da TV nas décadas de 1970 e 1980, ela estava internada há uma semana no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O velório e a cremação de Maria Lúcia vão acontecer sexta-feira, entre às 12h e às 15h, no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária.

fotogaleria

Maria Lúcia começou a carreira de atriz no cinema, em 1965, no filme 'Menino de Engenho'. Ela estreou na TV aos 33 anos, em 'O Espigão' (1974), da TV Globo. Entre as novelas mais marcantes dela estão: 'Gabriela' (1975), 'Dancin' Days' (1978), 'Anos Dourados', 'Cambalacho' (1986), 'Anos Rebeldes' (1992), 'Salsa e Merengue' (1996), 'Torre de Babel' (1998). O último trabalho da atriz na TV foi em 'Aquele Beijo', de 2011, escrita por seu amigo Miguel Falabella. Além de atriz, a artista também era escritora. Ela fez durante 20 anos crônicas com humor e poesia para o Jornal do Brasil.

A veterana viveu os últimos dois anos de sua vida no Retiro dos Artistas e recebia visitas frequentes de sua filha, a também atriz Joana Medeiros. Em entrevista recente ao site 'Heloísa Tolipan', Joana falou sobre o quadro de Alzheimer da mãe. "Muita gente tem vergonha de falar sobre a doença. Embora seja muito dura, Maria Lúcia está bem, especialmente quanto à memória antiga, que está muito profunda e positiva. Ela só fala das pessoas que amou, dos homens que amou, das relações fortes e de mim. Todavia, virou uma criança. Eu vou lá (no Retiro dos Artistas) toda semana e passo de quarto em quarto fazendo vários amigos”.

Miguel Falabella lamentou a morte da amiga através do Instagram, nesta quinta-feira. "Foi-se Maria Lucia Dahl, uma das mulheres mais bonitas de sua geração, além de ser uma autora divertida e pertinente. Gostava muito dela. Eu a chamava Chubidú Dahl Dahl (por causa de Vicente Pereira) e ela esteve conosco no nascimento da nova comédia na alvorada dos anos 80. Descanse em paz, minha querida. Guardo de você as melhores lembranças que vou envolver em papel de seda, antes de guarda-las nas gavetas da memória. Um beijo", escreveu o ator.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por miguelfalabellareal (@miguelfalabellareal)