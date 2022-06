Cartaz pede informações sobre a morte do policial civil aposentado Carlos Magno Poveda Junior, de 59 anos - Divulgação

Cartaz pede informações sobre a morte do policial civil aposentado Carlos Magno Poveda Junior, de 59 anos Divulgação

Publicado 16/06/2022 21:13 | Atualizado 16/06/2022 21:16



Rio - Segundo familiares do policial civil aposentado Carlos Magno Poveda Júnior, de 59 anos, morto no quintal de casa, em Cordovil, na Zona Norte do Rio , nesta quinta-feira, o crime teria sido cometido por vingança. Antes de disparar contra o policial, um dos criminosos teria dito: "a gente sabe que você estava na morte do 'fulano'". O aposentado foi baleado no tórax, abdômen e perna. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas já chegou morto. A informação foi confirmada pela unidade de saúde.

Policial civil aposentado Carlos Magno Poveda Junior, de 59 anos, foi morto no quintal de casa Divulgação

Os dois criminosos que participaram do crime fugiram em direção à comunidade da Tinta, também em Cordovil. Durante as buscas pela região, policiais do 16º BPM (Olaria) encontraram uma pistola 9 mm abandonada, com numeração suprimida, em um muro baixo de uma residência, próximo à casa da vítima.

Para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o Portal dos Procurados divulgou um cartaz. A Polícia Civil busca informações sobre os envolvidos na morte do policial. Agentes da especializada também buscam câmeras de segurança e testemunhas que possam identificar os autores do crime.





Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido. Com a morte do inspetor Carlos Magno, subiu para 26 o número de agentes de Segurança Pública mortos em ações violentas no estado do Rio de Janeiro. Sendo:- 14 da Polícia Militar- 05 da Polícia Civil- 03 militares da Marinha do Brasil- 01 policial Penal/SEAP- 01 Degase- 01 Guarda Municipal- 01 da Aeronáutica do BrasilO Disque Denúncia recebe informações sobre os envolvidos na morte do policial aposentado, nos seguintes canais de atendimento:Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).Site Portal dos Procurados – em Denuncie – ( procurados.org.br/contato ).Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.