Rio de Janeiro

Retorno da confecção dos tapetes de sal marca celebração de Corpus Christi no Rio

No centro do Rio, celebração contou com a presença do Cardeal, Dom Orani. Em São Gonçalo, a celebração contou com a participação de mais de 8 mil voluntários na construção de painéis com 2 quilômetros de extensão

Publicado 16/06/2022 16:02 | Atualizado há 3 horas