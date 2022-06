Polícia Militar recupera carga roubada de alumínio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 16/06/2022 15:26

Rio - Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) recuperaram, na noite de quarta-feira (15), um caminhão com carga de alumínio avaliada em R$ 120 mil no bairro de Campos Elyseos, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram informadas que um caminhão de carga havia sido roubado na Rodovia Washington Luiz e levado por criminosos em direção à Rua Manoel Castro com Rua Senador Arche.



Ao chegarem na região, os PMs localizaram o veículo abandonado e com a carga intacta. Os criminosos conseguiram fugir e, até o momento, não foram localizados.

A corporação ainda não informou para qual delegacia o caso foi registrado.