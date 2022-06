Fachada do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio - Agência O Dia/Reginaldo Pimenta

Publicado 16/06/2022 21:54

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que afastou e exonerou o subdiretor da Penitenciária Jorge Santana, Paulo Henrique João, do cargo na quarta-feira (15). O agente foi denunciado pelo crime de extorsão pelo detento André Bernardo Resende, preso na cadeia Plácido Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

A Seap disse ao DIA que a detenção e condução do subdiretor de unidade prisional à Delegacia Policial foram efetuadas pela própria Polícia Penal, assim que a direção da unidade, onde ocorreu a tentativa de extorsão, soube do ocorrido.

O preso afirma que o subdiretor faz parte de uma organização criminosa que estaria tentando extorquir dinheiro dele, fazendo membros da sua família reféns. De acordo com a reportagem do RJTV2, a quadrilha teria entrado em contato com ele, por meio de um telefone que o detento possuía de forma ilegal, e o cobrado R$ 35 mil pelo resgate.



André também teria dito na denúncia que recebeu na prisão um bilhete escrito pelos sequestradores e que a mensagem foi entregue a ele por um outro detento, a mando do subdiretor exonerado.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do subdiretor Paulo Henrique João. O espaço está aberto para manifestação.