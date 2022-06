Mulher é presa acusada de extorquir motorista de aplicativo em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 16/06/2022 17:44

Rio - Policiais da Operação Segurança Presente de Itaboraí prenderam, na tarde de quarta-feira (15), uma mulher acusada de extorquir R$5 mil via Pix de um motorista de aplicativo em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A criminosa, que não teve o nome divulgado, foi identificada pelos agentes quando passeava pela Rua Resende da Costa, em Vista Alegre, no mesmo município. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de extorsão e roubo.



De acordo com as investigações da Polícia Civil, a mulher foi identificada porque a conta bancária dela foi utilizada para receber uma transferência feita pelo motorista, no valor informado pela vítima. A partir da prisão dela, foi possível identificar outros dois envolvidos.

Ela foi levada à 71ª DP (Itaboraí) e está à disposição da Justiça. A investigação continua na delegacia para localizar e prender os demais criminosos.