Natália está em estado grave no Hospital Albert Schweitzer - Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/06/2022 14:53 | Atualizado 16/06/2022 14:55

Rio - A dona de casa Natália Maria da Silva, de 28 anos, foi encontrada nesta quarta-feira (14) baleada e esfaqueada em uma rua no bairro de Brás de Pina, Zona Norte do Rio. Os familiares acusam o ex-marido da jovem, Joilson Tavares, conhecido como Jhone, pelo crime. Ele já teria agredido e ameaçado a ex-mulher em outras ocasiões. Natália está internada em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira.

De acordo com parentes, ela estava voltando de uma consulta médica com o filho autista, que está desaparecido, quando foi parada pelo ex-marido, que estava em um carro. Os dois entraram no veículo, onde ela foi espancada, esfaqueada e baleada. Em seguida, ele deixou a moça ferida em uma rua, onde foi encontrada e encaminhada ao hospital. Ainda segundo os familiares, Joilson não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher.

"Nós não moramos juntas, mas sempre tive uma boa relação com a Natália. Ela sempre me contou tudo, sempre fomos muito amigas", disse Gabriela Borges, irmã da vítima, que está acompanhado a moça no hospital.

O caso está sendo investigado pela 33ª DP (Realengo). Em nota, a Polícia Civil informou que "diligências estão em andamento para apurar os fatos".