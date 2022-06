Material apreendido com homem acusado de roubar e estuprar uma mulher em Campos - Divulgação / Secretaria de Governo

Publicado 17/06/2022 12:50

Rio - Policiais do Programa Campos Presente prenderam nesta sexta-feira (17) um homem acusado de roubar e estuprar uma mulher no Centro de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.

Segundo a Secretaria de Governo, uma equipe recebeu informações de um homem que estaria realizando assaltos pela região da Rua 13 de Maio, e na manhã desta sexta-feita encontraram o suspeito em uma agência bancária com uma de suas vítimas. Durante a revista, os agentes encontraram uma réplica de pistola, dois celulares e R$ 12 em espécie.

A vítima contou que estava na loja onde trabalha, quando o homem a roubou e abusou sexualmente dela. Em seguida, ela foi obrigada a ir para um banco para sacar mais dinheiro. O acusado foi levado para a 134ªDP (Campos), onde mais duas mulheres o reconheceram. Ele possui anotações criminais por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A delegada da 134ª DP, Pollyana Henriques, informou ao DIA que a vítima do abuso sexual foi encaminhada para exame de corpo de delito. "Ele (suspeito) foi autuado por roubo em continuidade delitiva, porque ele roubou duas vítimas em um curto espaço de tempo. E a segunda vítima foi tanto roubada, como estuprada. Ele constrangeu a vítima mediante grave ameaça, porque ele estava com um simulacro de arma de fogo", complementou a delegada.