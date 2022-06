Contra Monalliza Escafura, foi expedido um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado, com pedido de prisão preventiva, com validade até 2042 - Divulgação

fotogaleria Rio - A Polícia Civil confirmou, nesta sexta-feira, que Monalliza Neves Escafura, de 27 anos, continua foragida da Justiça. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), ela é uma das envolvidas, junto com seu pai, o contraventor José Escafura, o Piruinha, de 93 anos, em um assassinato por conta de uma dívida não paga em 2021. No fim do mês passado, o Portal dos Procurados lançou uma cartaz pedindo informações que ajudem a localizar e prender Monalliza

Procurada pelo DIA, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) informou que "ainda não há no processo informação sobre o cumprimento do mandado de prisão de Monalliza".

Contra ela, foi expedido um mandado de prisão, pela 3ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de homicídio qualificado, com pedido de prisão preventiva, com validade até 2042, em um inquérito proveniente da DHC.

Operação da Civil e MPRJ

Ao todo, foram apreendidos um automóvel, R$ 188 mil em espécie, nove telefones celulares, três notebooks, um tablet, munições calibre 32, dois relógios de luxo, duas máquinas de cartão de crédito, agendas e documentos diversos na operação.

Os mandados foram expedidos pelo III Tribunal do Júri da Comarca da Capital, a partir de denúncia do Gaeco pela morte de Natalino José do Nascimento Espíndola, conhecido como Neto, no dia 23 de julho de 2021.



O crime

De acordo com as investigações, Jeck matou Neto a tiros. Ele sofreu uma emboscada quando seguia a pé para a sua loja de veículos, a Auto Mix Veículos, na Estrada Intendente Magalhães, próximo a Rua Nova do Amorim, em Vila Valqueire, na Zona Oeste. Natalino, que tinha 14 processos na Justiça, era neto de Natal da Portela, patrono da agremiação de Oswaldo Cruz, e ganhou o mesmo nome do avô. Ele era também sobrinho de Nezio Nascimento, presidente de honra da escola de samba Tradição.

Segundo a polícia, Piruinha, exerce há décadas, o domínio do jogo do bicho que é explorado em diversas regiões da cidade, em especial nos bairros de Madureira, Abolição, Cascadura, Maria da Graça, Piedade e Inhaúma, dentre outros. Piruinha ainda arrenda outras áreas para exploração de jogos de azar para outros contraventores, dentre elas as divisas com os bairros de Cascadura, Piedade, Pilares, Abolição, Quintino, Campinho e a divisa com a Praça Seca.