Rio anuncia início da aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-19 em pessoas a partir de 40 anos - Divulgação

Rio anuncia início da aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-19 em pessoas a partir de 40 anos Divulgação

Publicado 17/06/2022 11:34 | Atualizado 17/06/2022 12:56

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou, na manhã desta sexta-feira, o início da aplicação da quarta dose (segunda dose de reforço) da vacina contra a covid-19 em pessoas com 40 anos ou mais. O imunizante estará disponível a partir da próxima terça (21) nos postos de saúde.

Atenção quarentões!!!! Chegou a hora de vocês! Bora vacinar!!! pic.twitter.com/hz4zWULkNT — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 17, 2022 Na última terça-feira (14), os trabalhadores da área da saúde com 30 anos ou mais já podiam tomar a segunda dose de reforço.

Segundo o prefeito, a vacina vai ser disponibilizada para todas as pessoas nessa faixa etária e que tenham tomado a terceira dose da vacina há pelo menos quatro meses. Para se imunizar, basta apresentar um documento oficial com foto e o cartão de vacinação.Na última terça-feira (14), os trabalhadores da área da saúde com 30 anos ou mais já podiam tomar a segunda dose de reforço.

Neste sábado, os centros municipais de saúde e clínicas da família voltam a funcionar normalmente no horário das 8h às 12h. A vacinação ficou paralisada por conta do feriado de Corpus Christi e do ponto facultativo.

Atual panorama da covid-19 no Rio

Conforme os últimos dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) na quarta-feira (15), houve a confirmação de 7.297 novos casos e 16 mortes por covid-19. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.266.309 casos e 73.942 óbitos. Na terça-feira (14), o estado chegou a 10 mil novos casos confirmados.

A média do tempo de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria está em 13 horas. Já nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a espera é de 1 hora. A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foram atualizadas.



De acordo com o Painel, 4.121 pessoas se recuperaram da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 2.156.754 pacientes se recuperaram da doença.