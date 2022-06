Na foto, a madeira da espécie Pau-Brasil, levada ilegalmente por italiano - Divulgação/PF

Publicado 17/06/2022 10:34 | Atualizado 17/06/2022 10:51

Rio - Um italiano de 54 anos foi preso por agentes da Polícia Federal (PF) no início da noite desta quinta-feira, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Ele transportava madeira, ilegalmente, para exportação. O passageiro pretendia embarcar para Milão, na Itália, em voo com conexão em Lisboa, Portugal.

De acordo com os policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), eles identificaram 70 varetas de madeira, da espécie pau-brasil, na bagagem despachada pelo estrangeiro.

O preso foi encaminhado à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para a realização da prisão em flagrante, e responderá pelo crime contra o meio ambiente.