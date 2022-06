Armamento e carregadores apreendidos pela Polícia Federal estavam escondidos dentro de tanque de combustível - Divulgação

Publicado 17/06/2022 11:05 | Atualizado 17/06/2022 11:08

Rio - Um homem, de 30 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (17), em Piraí, no interior do estado, por agentes da Polícia Federal, após 51 pistolas e diversos carregadores serem encontrados dentro do tanque de combustível de seu veículo. Ele tentava transportar o armamento para o Rio de Janeiro.



De acordo com os agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ), a prisão ocorreu na Rodovia Presidente Dutra e contou com o apoio dos cães farejadores Black e Enzo para localização das armas.



O delegado de Polícia Federal, Bruno Tavares, Chefe da DRE/RJ, falou que a ação foi um "duro golpe" para os criminosos do Rio. "A ação de hoje representa mais um duro golpe na criminalidade do Estado do Rio de Janeiro, é certo que eles utilizariam essas armas não só para domínio de território e assaltos, mas para a prática de crimes violentos de todas as naturezas. Essa ação faz parte de uma estratégia da Polícia Federal visando combater o crime organizado no estado".



O homem vai responder por comércio ilegal de arma de fogo, cuja pena pena pode chegar a 12 anos de prisão.

Veja o vídeo:

