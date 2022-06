Em janeiro, o Portal dos Procurados divulgou cartaz com o rosto de quatro foragidos, entre eles, Joyce da Silva Amorim, de 28 anos - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 16/06/2022 14:16 | Atualizado 16/06/2022 14:24

Rio - Policiais da Operação Copacabana Presente prenderam, na madrugada desta quinta-feira (16), Joyce da Silva Amorim, de 28 anos, gerente do tráfico da Favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Ela estava na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio, quando foi abordada e detida pelos agentes.

Joyce estava foragida do sistema penitenciário desde o fim de dezembro, quando ganhou o chamado Indulto de Natal, mas acabou não voltando à cadeia.

Segundo as equipes do Segurança Presente, a mulher estava se mantendo longe do Jacarezinho, comunidade onde atuava, em razão da ocupação da comunidade pelo Programa Cidade Integrada.

Com várias anotações criminais por roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, Joyce circulava pelo bairro, acompanhada de um homem. Ao ser abordado, o casal ficou visivelmente nervoso e, ao consultarem os dados de identidade, os agentes confirmaram que a mulher constava no Portal dos Procurados.

A gerente do tráfico do Jacarezinho foi encaminhada à 12ªDP (Copacabana).