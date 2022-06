Policiais do 7º BPM estoura bingo clandestino na Avenida José Mendonça de Campos, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 15/06/2022 20:43 | Atualizado 15/06/2022 20:55



fotogaleria Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) estouraram, nesta quarta-feira, um bingo clandestino no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, e apreenderam 25 máquinas caça-níqueis no local. Outras quatro pessoas foram conduzidas à 74ª DP (Alcântara) para prestarem esclarecimentos.

Segundo a PM, agentes foram verificar uma informação referente a um bingo clandestino em funcionamento na Avenida José Mendonça de Campos. No local foi constatado o estabelecimento ilegal.