Tunay está desaparecido desde a última terça-feira (14)Redes Sociais / Reprodução

Publicado 15/06/2022 19:37 | Atualizado 15/06/2022 19:39

Rio - Militares do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros retomarão, nesta quinta-feira (16), as buscas pelo estudante de Educação Física Tunay Antunes, de 30 anos, que está desaparecido desde a tarde de terça-feira (14), após cair no mar em Grumari, Zona Oeste do Rio.

De acordo com equipes de salvamento, o rapaz teria sofrido uma queda do Mirante do Roncador e desaparecido no mar. Ele estava acompanhado da namorada Joci Senlink, de 39 anos, que conseguiu se segurar nas pedras e se salvar. As buscas por Tunay começaram no mesmo dia do ocorrido, mas a vítima ainda não foi encontrada.

Militares trabalharam com ajuda de motos aquáticas, mergulhadores, botes infláveis e ainda com o apoio de uma aeronave.