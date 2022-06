Conjunto habitacional foi alvo de ação das polícias Civil e Militar em Cabo frio - Reprodução

Conjunto habitacional foi alvo de ação das polícias Civil e Militar em Cabo frioReprodução

Publicado 15/06/2022 17:39 | Atualizado 15/06/2022 17:52

Rio - O Condomínio Monte Carlo, do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, foi alvo de ação das polícias Civil e Militar na manhã desta quarta-feira (15). A operação, batizada de Lar Doce Lar, era para cumprir oito mandados de prisão e 19 de buscas e apreensões em endereços no condomínio. Cinco homens apontados como integrantes de uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas e homicídios na região foram encontrados e presos.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação mapeou as lideranças de uma facção que atua no Minha Casa Minha Vida e bairros no entorno. Também foram feitas identificações de traficantes, autores de homicídios e atiradores flagrados por drone em via pública, no último mês de abril.

A operação policial desta quarta-feira foi resultado de mais de cinco meses de trabalhos de inteligência e investigação. A operação contou com policiais do 25º batalhão e de agentes da 126ª DP, coordenados pelo delegado titular Carlos Eduardo Pereira Almeida.

Ainda conforme a Polícia Civil, outros três denunciados continuam foragidos: Vitor de Souza Carvalhaes, conhecido como Surfista, Thiago Barreto Alves, o Galo Cego ou Vesgo, e Jhonatan dos Santos, o Baiano. As diligências continuam para identificar o paradeiro dos foragidos.

A 126ª DP pede o apoio da população para identificar o paradeiro dos foragidos e apartamentos ocupados por estes ou outros traficantes. O anonimato da denúncia, que pode ser feita pelo telefone (22) 98831-8038, é garantido.