Homem desapareceu no mar após cair do Mirante do Roncador, em Grumari - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/06/2022 08:36

Rio - Militares do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros fazem, nesta quarta-feira (15), buscas a um homem que está desaparecido desde a tarde de terça-feira (15), após cair no mar em Grumari, Zona Oeste do Rio.

Segundo bombeiros, o rapaz, que ainda não identificado, teria sofrido uma queda do Mirante do Roncador e desaparecido no mar. Militares do grupamento foram acionados ao local às 15h30.

As buscas seguiram por toda a terça-feira, mas sem êxito, e foram retomadas às 6h desta quarta-feira. Motos aquáticas auxiliam na procura pela vítima.