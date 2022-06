O corpo de Bruno foi encontrado dentro de casa com sinais de facadas - Foto: Reprodução da internet

Publicado 14/06/2022 22:07 | Atualizado 14/06/2022 22:16

Rio - Suspeito de participar do roubo e execução do sargento da Marinha Bruno Cesar Gomes Pina, de 40 anos, no dia 1º deste mês, Lucas da Silva Barros, de 25 anos, foi preso por policiais civis da Delegacia de Homicídios (DH) na noite de segunda-feira (13). Contra Barros havia um mandado de prisão temporária. Outro suspeito do crime foi morto durante operação policial para prender a dupla que matou o sargento.

Conforme as investigações da DH, Barros e Lucas da Conceição Oliveira foram os autores da morte do sargento, na casa dele, em Maria da Graça, Zona Norte do Rio - Pina foi morto a facadas. Os mandados de prisão da dupla foram concedidos pelo Juízo da 26ª Vara Criminal da Capital.

Para prender os suspeitos, na tarde desta segunda-feira, foi deflagrada operação policial, com apoio da Core, nas comunidades do Urubu e Engenho da Rainha, na Zona Norte da cidade.

Durante a operação, houve tiroteio e Lucas da Conceição foi morto. De acordo com a Polícia Civil, foi apreendida uma pistola calibre 9mm. Na troca de tiros, João Miguel Barros de França, de 19 anos, que estava com uma pistola Glock, adaptada para disparar rajadas, também morreu.

Ainda segundo a Polícia Civil, pesquisas realizadas nos bancos de dados policiais mostraram que todos os envolvidos possuem anotações criminais.