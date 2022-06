O corpo de Bruno foi encontrado dentro de casa com sinais de facadas - Foto: Reprodução da internet

O corpo de Bruno foi encontrado dentro de casa com sinais de facadasFoto: Reprodução da internet

Publicado 02/06/2022 09:17 | Atualizado 02/06/2022 13:05

fotogaleria Rio - Um sargento da Marinha foi assassinado na noite desta quarta-feira, dentro de casa, em Maria da Graça, Zona Norte do Rio. Ao lado do corpo de Bruno C. Pina, de 40 anos, foi encontrada uma faca ensanguentada.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram chamados para uma ocorrência na Rua Sabino dos Reis, próximo ao metrô. Ao chegarem, encontraram um homem com ferimentos e a faca suja de sangue, no chão.

A Defesa Civil foi acionada e quando chegou ao local, por volta das 20h, constatou que Bruno já estava morto. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.

Segundo testemunhas, Bruno estava jantando em um bar da região. Na saída, foi abordado por dois homens que o imobilizaram. De lá, seguiram para o imóvel onde ele foi assassinado. Na saída, um dos criminosos deixou cair a mochila. A área foi isolada e a perícia acionada. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso.

Por volta das 11h, familiares e amigos chegaram ao IML. Abalados, não quiseram falar com a imprensa. O corpo de Bruno será enterrado em Recife, sua cidade natal.

Pelas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Bruno: "Alguém me diz que é mentira, por favor", lamenta um internauta; "Minha eterna lembrança de você será essa: você sempre feliz", diz outro; "Descanse em paz, meu guerreiro", diz uma amiga.

Em seu perfil na internet, Bruno se apresentava como "terapeuta xamânico, futuro psicólogo, escritor de livros, fuzileiro naval e zelador de Ogum".

Procurada, a Marinha ainda não respondeu.