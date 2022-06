A Prefeitura do Rio deu início ao processo de desapropriação de três garagens do BRT - Fabio Costa

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou um processo de desapropriação de três garagens do BRT, em Ramos, na Zona Norte, além de Paciência e Curicica, ambos na Zona Oeste da cidade. Os custos aos cofres públicos deverão ser R$ 35,5 milhões. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), a medida faz parte do projeto de requalificação do BRT, cuja licitação de operação do sistema está prevista para os próximos meses.

Ainda conforme a prefeitura, um quarto imóvel, localizado na Rua Miguel Rangel, em Cascadura, na Zona Norte, vai seguir o mesmo rito. As desapropriações estão em um despacho da SMTR publicado no Diário Oficial do dia 31 de maio.