Veículo foi localizado através do rastreador de cargaDivulgação

Publicado 14/06/2022 19:17

Rio - Agentes da operação Segurança Presente recuperaram, na manhã desta terça-feira (14), 6.390 maços de cigarros, 30 isqueiros, uma réplica de arma de fogo, um rastreador, um bloqueador de sinal e um veículo roubado. Os policiais foram acionadas após uma denúncia de roubo de carga, e localizaram o veículo na Rua Dez, no bairro Vila Gabriela, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.

Vídeo mostra a carga recuperada pelos agentes do Segurança Presente de Itaboraí. Além dos 6.390 maços de cigarros, foram recuperados 30 isqueiros, uma réplica de arma de fogo, um rastreador, um bloqueador de sinal e um veículo roubado.#ODia pic.twitter.com/slG3ORfyik — Jornal O Dia (@jornalodia) June 14, 2022

De acordo com os policiais, com ajuda do rastreador de carga, conseguiram localizar o veículo. O carro foi encontrado abandonado e o material foi levado para a 71ª DP (Itaboraí).