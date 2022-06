Material apreendido com os criminosos - Polícia Militar / Divulgação

Rio - Três criminosos ficaram feridos na tarde desta terça-feira (14), após confronto com agentes da Polícia Militar, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a corporação, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) faziam patrulhamento na Estrada de Itaúna, quando viram criminosos armados andando pela região.

Em tentativa de abordagem ao trio, os policiais foram atacados a tiros e houve confronto. Na ação, três suspeitos foram atingidos e socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Ainda não há informações sobre o estado de saúde eles.

Com os bandidos foram apreendidos um fuzil calibre 5.56mm, duas pistolas, um rádio comunicador e um cinto de guarnição. A ocorrência está em andamento em uma delegacia da região.