Equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que fazem segurança do governador Cláudio Castro (PL), foram atacadas por criminosos - WhatsApp do Dia

Equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que fazem segurança do governador Cláudio Castro (PL), foram atacadas por criminososWhatsApp do Dia

Publicado 15/06/2022 15:20 | Atualizado 15/06/2022 17:32

Rio - Equipes da segurança do governador Cláudio Castro (PL) foram atacadas a tiros por criminosos, na manhã desta quarta-feira (15), na Favela Nova Holanda, em Macaé, no Norte Fluminense. O ataque aconteceu quando os carros da comitiva entraram em uma rua errada durante o percurso. O veículo da frente estava com a janela aberta e um dos seguranças foi atingido na mão. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Macaé, passou por cirurgia e seu estado de saúde dele é considerado estável.



Castro não estava no local no momento do ataque. Nesta manhã, o governador tinha três agendas em Itaperuna, também no Norte do estado. Em Macaé, no início da tarde, estava prevista a participação de Castro na ordem de início da duplicação da Ponte da Barra e das obras da revitalização da Avenida Rui Barbosa, na Praça Washington Luiz.



Por meio de nota, o governo confirmou o ataque às equipes. A 123ª DP (Macaé) investiga o caso. A perícia foi realizada na van recuperada e um integrante da equipe foi ouvido pelos agentes. Diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.

Na tarde desta quarta, o policial que integra a equipe de segurança do governador que foi baleado, na comunidade de Nova Holanda, foi transferido de helicóptero para o Rio de Janeiro.

*Em atualização