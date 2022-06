Tunay foi encontrado na manhã desta quinta-feira - Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/06/2022 09:04

Rio - O corpo do modelo e estudante de Educação Física Tunay Antunes, de 30 anos, foi encontrado pelos bombeiros, na manhã desta quinta-feira (16), próximo à Prainha, na Zona Oeste do Rio. Ele estava desaparecido desde a tarde de terça-feira , após ser atingido por uma onda e cair no mar em Grumari, perto de onde foi localizado hoje.

De acordo com equipes de salvamento, o rapaz teria sofrido uma queda do Mirante do Roncador e desaparecido no mar. Ele estava acompanhado da namorada Joci Senlink, de 39 anos, que conseguiu se segurar nas pedras e se salvar. Militares do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros trabalharam com ajuda de motos aquáticas, mergulhadores, botes infláveis e ainda com o apoio de uma aeronave.

O corpo de Tunay Antunes será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. Ainda não há informações de data e local do sepultamento.