Previsão para esta quinta (16), é de tempo estável e sem previsão de chuvaArquivo / Agência O Dia

Publicado 16/06/2022 09:45 | Atualizado 16/06/2022 10:00

Rio - O Rio de Janeiro teve a madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira (16). Os termômetros atingiram cerca de 11,1°C na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Antes, a menor mínima do ano tinha sido registrada na mesma região: 11,9 °C.

Anteriormente, o Alerta Rio já tinha registrado outros recordes de temperaturas baixas na cidade. Os termômetros chegaram a mínima de 14°C no dia 10 de maio, 13,2°C no dia 18 de maio, e 12,2°C no dia 21 do mesmo mês.

Segundo o Alerta Rio, a previsão para esta quinta é de tempo estável e sem previsão de chuva. O céu varia de claro a parcialmente nublado. Os ventos estarão fracos a moderados e no decorrer do dia, as temperaturas seguem amenas, com mínima de 12°C e máxima de 27°C.

Sábado o tempo muda

Ainda de acordo com o Alerta Rio, para a sexta-feira (17), haverá redução das nuvens e as temperaturas estarão um pouco mais altas na cidade. Os ventos estarão de fracos a moderados e não há previsão de chuva, com mínima de 12°C e máxima de 29°C.

Já no sábado (18), o tempo irá mudar com a aproximação de uma frente fria, e a previsão é de chuva fraca a moderada, com ventos que podem ser fortes em alguns pontos da cidade. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 27°C.

Para o domingo (19), o tempo permanecerá instável, devido a passagem da frente fria pelo oceano. A previsão é de chuva fraca a moderada de forma isolada a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 15°C e máxima de 23°C.

Na segunda-feira (20), o tempo volta a ficar nublado, e sem previsão de chuva. A temperatura mínima se mantém nos 15C, e a máxima vai subir um pouco, para 26°C.