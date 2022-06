Moradores do bloco 8 do Condomínio Leme II começaram a buscar seus pertences nos apartamentos interditados - Foto: Divulgação da Defesa Civil / Prefeitura do Rio

Publicado 16/06/2022 11:08 | Atualizado 16/06/2022 11:34

Rio - Os moradores do Condomínio Leme II - o prédio atingido pela queda da caixa d’água do edifício, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio -, começaram a retirar os pertences dos apartamentos, na manhã desta quinta-feira (16). Todo o bloco 8, que tem 20 imóveis, precisou ser interditado pela Defesa Civil.

Segundo o órgão, foi realizada uma análise no reservatório do condomínio ao lado, e, até o momento, nenhum risco iminente foi constatado. "A Defesa Civil acompanhará a retirada dos pertences dos moradores, assim como o trabalho de avaliação e reconstrução da unidade pela empreiteira responsável pelo prédio", diz em nota.

Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, 16 famílias já foram cadastradas no Aluguel Social e devem receber o benefício. Outras duas, optaram por ficar em um hotel em Itaguaí com todas as despesas pagas pela empresa responsável pela construção do imóvel. Dois imóveis estavam desocupados.

Débora Cristina, de 39 anos, mora no 5º andar do bloco 7, que não foi diretamente atingido. Porém, ela afirma que o andar térreo, onde mora o irmão, foi atingido por muita água. "Estragou muita coisa por lá, também", disse ela. Da janela de seu apartamento, ela viu alguns moradores do bloco 8 chegarem esta manhã para pegar os pertences nos imóveis interditados: "Uma tristeza tudo isso. De uma hora você perder todas as suas coisas. Um absurdo. Que os culpados sejam responsabilizados e que as pessoas consigam uma reparação à altura, né? É um mínimo depois de todo esse estrago na vida deles".

Queda da caixa d’água

Na manhã de quarta-feira (15), uma caixa d’água quebrou e tombou, atingido os apartamentos do bloco 8 do Condomínio Leme II. O acidente deixou uma pessoa ferida com os estilhaços. O conjunto de edifícios faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, da Caixa Econômica Federal.

Segundo a subprefeitura da Zona Oeste, 18 famílias moravam no bloco 8. Com o incidente, 58 pessoas ficaram desabrigadas. Ainda segundo a subprefeitura, a construtora Direcional, responsável pelo condomínio, foi acionada e fará os reparos necessários, tanto na caixa d'água, quanto no bloco atingido.



A Caixa Econômica Federal, responsável pelo empreendimento, informou que o Residencial Aterrado do Leme II, contratado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, foi construído e entregue pela Direcional Engenharia, em fevereiro de 2014. O banco também disse que acionou a construtora para adotar as medidas emergenciais necessárias, bem como enviou equipe técnica própria para verificação e acompanhamento da situação. A Caixa ainda destacou que, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), acompanha a solução adotada para apoio imediato aos moradores do empreendimento e a identificação das causas do ocorrido.

De acordo com a Direcional Construtora, responsável pela construção do prédio, assim que foram informados da situação com a queda de um equipamento sobre uma edificação construída pela empresa, a companhia enviou equipes ao local. A empresa também destacou que independentemente das responsabilidades de manutenção envolvendo o empreendimento, entregue há cerca de oito anos e com carência encerrada em 2019, está prestando assistência aos moradores e realizando avaliações técnicas sobre o prédio atingido. A caixa d'água, fabricada por empresa terceira, passará por perícia técnica e a causa do problema ainda está sendo investigada.