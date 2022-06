O peso da água teria feio a caixa d'água dobrar e tombar, atingindo um dos prédios do condomínio - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 15/06/2022 10:57 | Atualizado 15/06/2022 14:20

Rio - Uma caixa d'água caiu em cima de um dos prédios do Condomínio Leme II, em Santa Cruz, na Zona Oeste, na manhã desta quarta-feira (15) e deixou uma mulher ferida. Marcela G. Ferreira, de 31 anos, foi socorrida pelos bombeiros após ser ferida na perna.



Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 8h13 para uma ocorrência na Estrada Aterrado do Leme, 1240.



A torre ficava localizada em cima de uma casa de manutenção e acabou cedendo. Ao desabar, arrancou as paredes laterais do apartamento do último andar. O edifício possui cinco andares.



No momento do incidente, Marcela estava dentro de sua casa e foi atingida por destroços. De acordo com um vídeo publicado nas redes sociais, o apartamento atingido pela caixa d'água seria da vítima. Ainda não há informações se ela foi encaminhada ao hospital e sobre outras vítimas.

Veja o vídeo:

Caixa d'água cai em condomínio e destrói paredes laterais de apartamento em Santa Cruz



