Polícia apreende centenas de armas e milhares de munições de uma loja de armamentos em Nilópolis - Divulgação / PCERJ

Publicado 16/06/2022 10:59

Rio - Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), junto com militares do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército apreenderam, nesta quarta-feira (15), 353 armas e cerca de 50 mil munições em uma loja de armamentos em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Nenhum dos armamentos tinha nota fiscal.

Para se ter uma ideia da enorme quantidade de material apreendido, vários carros da Polícia Civil tiveram que trazer a toda mercadoria, que tomou uma sala inteira na sede da especializada.

Segundo a Polícia Civil, a loja não tinha as notas fiscais relativas ao material encontrado, além do Certificado de Registro (CR) do estabelecimento estar cancelado. Com isso, todo o material foi apreendido e levado para a sede da Desarme na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio.

A corporação acrescentou que a delegacia instaurou inquérito para apurar o comércio ilegal de armas de fogo no local.

Procurado, o Comando Militar do Leste ainda não se pronunciou sobre a apreensão.