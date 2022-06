Pai e filho estavam dentro de barco que virou e afundou no mar - Arquivo Pessoal

Publicado 15/06/2022 14:14 | Atualizado 15/06/2022 14:16

Vinícius estava passeando com o pai, Joilson Inácio Rodrigues, que é pescador profissional, quando a embarcação foi atingida por uma onda, virou e afundou. Joilson foi socorrido pelos bombeiros e levado para um hospital da região, e já recebeu alta. Audiceia Rodrigues, mãe de Vinícius e esposa de Joilson, descreveu o marido como 'um milagre'. "Ele sobreviveu a um naufrágio no qual passou 36 horas no mar. Meu marido é um milagre e meu filho também será", comentou, com esperança.

Audiceia contou que ambos estavam indo passear. O filho, seja estudante do 1º ano do curso de eletrônica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), adora a pesca esportiva. "Meu filho não trabalhava no mar, mas ele é apaixonado por pipas e pesca. É amável, educado e muito querido por todos. Um filho apaixonado pelo pai. O meu marido é um grande pai", descreveu a mãe, que espera reencontrar o menino. Além dele, Audiceia e Joilson têm ainda outros seis filhos, sendo um deles, gêmeo de Vinícius.

Procurada, a Marinha do Brasil ainda não se posicionou sobre o caso.

