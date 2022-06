Criminoso foi preso com a ajuda do Disque-Denúncia - Polícia Militar / Divulação

Publicado 14/06/2022 17:54

Rio - A Polícia Militar prendeu, no Complexo do Lins, na manhã desta terça-feira (13), com a ajuda do Disque-Denúncia, um criminoso identificado como Leandro Moreira da Silva Lemos, o "LD", de 25 anos. De acordo com agentes, ele está envolvido em diversos crimes de roubos de cargas, nas áreas do Grajaú e Vila Isabel, Zona Norte do Rio.

Ainda segundo a polícia, LD já tinha sido preso por policiais da UPP do Lins, em 2018 após atacar policiais. Na ocasião, ele havia saído da prisão para passar a Páscoa com a família e não voltou mais. Hoje, ao ser preso, o criminososo foi apreendido com uma pistola calibre .9mm e sete cartuchos.

Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas e roubo. A ocorrência foi conduzida para a 19ª DP (Tijuca).