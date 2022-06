Taxa de positividade para Covid-19 no município está em 20% - Divulgação

Publicado 14/06/2022 15:47

Rio – A Prefeitura de Campos dos Goytacazes publicou, na última segunda-feira(13), um decreto que estabelece Fase Verde no município, visando a adoção de medidas para conter a elevação do número de casos confirmados da Covid-19. A recomendação ao uso de máscara foi deliberada durante a 31ª reunião do Gabinete de Crise Covid-19 e de Vigilância das Doenças Emergentes e Reemergentes, que indicou a taxa de positividade para covid-19 no município está em 20%. Até a última sexta-feira (10), havia 59.356 casos confirmados e 1.831 óbitos.

O documento traz a obrigatoriedade aos estabelecimentos de destacarem, de forma visível na entrada, a recomendação do uso de máscaras, as quais deverão cobrir nariz e boca, como condição essencial e indispensável para ingresso e permanência em certas localidades.

Dentre as determinações, está a recomendação do uso de máscara de proteção facial individual em locais fechados públicos e privados, nas instituições de ensino, nos veículos de transporte coletivos, escolar, por aplicativo, táxis e similares; nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI); nas Comunidades Terapêuticas e Serviços Residenciais Terapêuticos, além de teatros e cinemas.



Também está mantida a obrigatoriedade do uso de máscara nas unidades de Saúde, como, por exemplo, clínicas, ambulatórios, hospitais, farmácias, drogarias, clínicas veterinárias e congêneres. A determinação é válida para todos os trabalhadores de saúde, pacientes, acompanhantes e visitantes, enquanto permanecerem nos locais.



Os indicadores de gravidade, números de óbitos, internações e fila de espera, serão analisados semanalmente e, em caso de mudança no cenário epidemiológico, as medidas vigentes poderão ser revogadas pelo novo decreto. Enquanto isso, fica convocada nova reunião de 11 de julho, às 9h, onde serão debatidas novas ações a serem implementadas.