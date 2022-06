Na foto, Alana Maganha, de 30 anos, doando sangue no Hemorio - Divulgação/Hemorio

Na foto, Alana Maganha, de 30 anos, doando sangue no HemorioDivulgação/Hemorio

Publicado 14/06/2022 14:45 | Atualizado 14/06/2022 14:50

Rio - No Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado nesta terça-feira (14), adeptos dessa boa ação falaram ao DIA sobre a importância do ato, que salva milhares de vidas por ano. Nesta terça (13), o Hemorio lançou a campanha Ingresso Solidário, que tem como objetivo estimular a doação para reforçar os estoques de sangue e celebrar o Junho Vermelho. A mobilização vai até o dia 30 de junho.

fotogaleria

A estudante Larissa Cid, de 21 anos, foi até a sede do Hemorio na tarde desta terça e, apesar do medo de agulhas, disse estar contente em fazer a doação. "Eu acredito que seja importante para salvar vidas, e por isso atendi ao chamado e vim aqui. Não dói nada. Eu mesma tenho pânico de agulha, mas venho sempre e recomendo a todos”, contou.

"Eu tenho muito medo de agulha, mas sabendo da campanha eu venho mesmo assim, porque eu acho importante a gente doar sangue. Eu sei que vira e mexe o banco do Hemorio fica baixo, então achei que era era uma boa oportunidade de eu superar o meu medo e vir", compartilhou a designer Alana Maganha, de 30 anos.

Para ajudar a divulgar e alcançar ainda mais pessoas, o atleta e ex-participante do "BBB22", Pedro Scooby, foi convidado para ser embaixador oficial da campanha. "É muito legal ter a chance de participar de uma iniciativa tão maneira como essa. Doação de sangue é algo fundamental e pode fazer a diferença no momento que alguém mais precisa. Eu, como profissional de esportes radicais, sei muito bem disso. Que os fãs e pessoas que acreditam no meu trabalho de alguma forma possam estar presentes, participando e compartilhando essa campanha. Vai ser irado", comentou o surfista.



Durante os 17 dias de ação, o hemocentro, em parceria com a rede de cinemas Kinoplex e a Ingresso.com, disponibilizará 100 vouchers de R$ 30 aos doadores. Além disso, quem for ao ao Hemorio para doar sangue, inclusive quem não conseguir por razões de saúde, também poderá levar um acompanhante aos cinema gratuitamente.

Os doadores receberão um comprovante que dará direito a um ingresso 2x1 Kinoplex, que dá gratuidade ao acompanhante na compra de um ingresso tipo inteira em todo o Rio de Janeiro, exclusivamente por compra na bilheteria.

A campanha também vai apresentar o aplicativo Hemorio+, que vai facilitar o processo de doação em todo o estado, trazendo informações aos doadores sobre os requisitos necessários, acompanhamento dos prazos, tipo sanguíneo, entre outros dados importantes diretamente pelo celular. O app já está disponível para os sistemas iOS e Android.Outras ações também estão previstas durante o mês, entre elas, o sorteio de ingressos para festas e a distribuição de brindes aos doadores.

De acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3% da população doem regularmente. O Brasil tem hoje 1,8% de doadores. Em todo o país, são coletadas por ano uma média de 3,5 milhões de bolsas de sangue. A doação é fundamental para garantir suporte às principais emergências, maternidades e unidades de saúde do Estado do Rio.

Quem pode doar

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses. Lembrando que a perfuração na região oral ou genital ainda segue como impeditivo para doações enquanto houver uso da peça.

Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doenças de Chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias (48h em caso de

Coronavac).

Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.