Delegado Ivo Roberto Costa da Silva durante posse como novo superintendente regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro - Tomaz Silva/Agência Brasil

Delegado Ivo Roberto Costa da Silva durante posse como novo superintendente regional da Polícia Federal no Rio de JaneiroTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 14/06/2022 14:43

Rio - Tomou posse na manhã desta terça-feira (14) o superintendente regional da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro, Ivo Roberto Costa da Silva. Esta foi a quarta troca no comando da PF no Rio durante o governo Bolsonaro. A cerimônia, na Praça Mauá, Região Portuária da capital, foi realizada às 9h30 e contou com a presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e do Diretor-Geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira.

Ivo Roberto substitui Tácio Muzzi, que ficou por dois anos no cargo e também participou da cerimônia. O novo chefe da PF no Rio é considerado um nome técnico e tem experiência em combate ao tráfico de drogas. Ele estava como delegado da regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo e também já comandou a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF em São Paulo. Já Tácio Muzzi será adido da Polícia Federal no Peru pelos próximos três anos.

Delegado da PF Tácio Muzzi durante cerimônia de posse de seu sucessor na Superintendência da PF no Rio Tomaz Silva/Agência Brasil

Muzzi foi nomeado em maio de 2020 após a saída do ex-ministro da Justiça Sergio Moro do governo. Moro havia denunciado tentativas de interferência do presidente na Polícia Federal do Rio. O ex-superintendente não estava entre os nomes defendidos por Bolsonaro para o posto e por isso sua nomeação acalmou os ânimos de quem se preocupava com uma intervenção na PF.



Antes, Muzzi havia sido delegado regional executivo no Rio por um ano, o segundo na hierarquia estadual.