Com dados incompletos, Brasil tem 51 óbitos e 8.068 casos de covid em 24hReprodução

Publicado 14/06/2022 18:11

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta terça-feira (14), a confirmação de 10.103 novos casos e 40 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.259.012 casos e 73.926 óbitos. O estado do Rio registrou um aumento de 75% do número de casos quando comparado com a última segunda-feira.

A média do tempo de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria está em 36 horas. Já nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a espera é de 16 horas.

A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foram atualizadas. Apesar disso, o Painel mostra que 3.801 pessoas se recuperaram da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 2.137.855 pacientes se recuperaram da doença.

Veja como fica o funcionamento das unidades de saúde do Rio no feriadão de Corpus Christi

A Prefeitura do Rio divulgou, nesta terça-feira (14), como será o funcionamento das unidades de saúde da cidade durante o feriado prolongado de Corpus Christi, que acontece entre os dias 16 e 19 de junho.

As redes de atendimento 24 horas do município - UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III – vão funcionar sem interrupção durante o feriado.

Os centros municipais de saúde e clínicas da família nãovão abrirna quinta-feira (16), data do feriado. Já na sexta-feira (17), considerado ponto facultativo, o funcionamento será das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação e testagem de covid-19. No sábado (18), as unidades que funcionam habitualmente seguem o horário das 8h às 12h.