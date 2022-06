Imagens mostraram parte das negociação do Bope para libertar idosa refém em biblioteca no Centro do Rio - Reprodução de vídeo

Publicado 14/06/2022 11:42 | Atualizado 14/06/2022 11:46

No vídeo, é possível ver um negociador do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar sentado em uma mesa próximo ao homem, identificado apenas como Lucas, e da vítima. O agente pedia que ele deixasse a faca sobre a perna enquanto tentava estabelecer a confiança do homem.

"Capitão Procópio, alguém vai se aproximar dessa nossa conversa aqui que estou tendo com o Lucas de uma maneira que trazer algum risco para essa conversa?", questionou o negociador. "Negativo", respondeu o capitão, que comandava a operação de resgate.

A negociação com o criminoso durou quase 1h30 e, além do Bope, teve o apoio de agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) e a 4ª DP (Praça da República). Durante todo esse tempo, o homem ficou sentado ao lado da mulher enquanto segurava uma faca, que as vezes era colocada no pescoço da vítima.

Segundo o tenente-coronel Uriá Nascimento, do Bope, após uma análise do perfil dele, foi usado uma arma não letal (taser) para neutralizar o homem. Nascimento informou que o nome do rapaz não será divulgado para preservar os envolvidos, mas disse acreditar que ele e a mulher não tinham vínculo. A motivação da ação ainda está sendo apurada.

O homem foi conduzido para a 4ª DP, onde a ocorrência foi registrada. A idosa não se feriu, mas foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde ficou em observação.

Uma ambulância também foi acionada às 17h15 ao local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o envio da ambulância foi por medidas preventivas. Testemunhas dizem que o prédio foi evacuado assim que a PM chegou no local.