Bope negociou com homem na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do RioReprodução/Redes Sociais

Publicado 13/06/2022 17:59 | Atualizado 13/06/2022 20:53

Rio - Um homem, portando uma faca, fez uma mulher de 70 anos refém dentro da Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio, por volta das 17h desta segunda-feira. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), o 5º BPM e a 4ª DP (Praça da República) foram acionados e entraram em negociação com o criminoso por quase uma hora. Assim que as equipes chegaram, o prédio foi evacuado.

Segundo o tenente-coronel Uriá Nascimento, do Bope, após uma análise do perfil dele, foi usado uma arma não letal (taser) para neutralizar o homem. Nascimento informou que o nome do rapaz não será divulgado para preservar os envolvidos, mas disse acreditar que ele e a mulher não tinham vínculo. A motivação da ação ainda está sendo apurada.

O homem foi conduzido para a 4ª DP, onde a ocorrência foi registrada. A idosa não se feriu, mas foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar e ficará em observação.

Uma ambulância também foi acionada às 17h15 ao local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o envio da ambulância foi por medidas preventivas. Testemunhas dizem que o prédio foi evacuado assim que a Polícia Militar chegou no local.

Agentes da Guarda Municipal e da CET-Rio estiveram na Avenida Presidente Vargas, na altura da biblioteca, auxiliando os motoristas.

