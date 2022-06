Publicado 14/06/2022 00:00

O time do Bope foi feliz na abordagem que resultou na libertação da senhora de 70 anos, mantida como refém por um homem com uma faca na Biblioteca Parque Estadual. Ninguém se feriu e tudo será esclarecido. Com isso, o Bope ganha ainda mais a admiração dos cariocas.

A chegada do frio como o fluminense não está acostumado movimentará o turismo da Serra e o as lojas de roupa. É hora de quem está em busca de recolocação aproveitar para buscar uma oportunidade.