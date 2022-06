Pedro Lucas foi sepultado na manhã desta terça-feira (14) - Divulgação/Redes Sociais

Publicado 14/06/2022 12:14 | Atualizado 14/06/2022 12:27

Rio- O corpo do jovem Pedro Lucas de Rosário Castro, de 18 anos, que morreu em um acidente de carro na madrugada deste domingo (12), foi enterrado na manhã desta terça-feira (14), no Cemitério Jardim da Saudade, que fica em Sulacap, Zona Oeste. O velório foi realizado às 8h30 e o sepultamento às 9h. A cerimônia aconteceu com a presença de parentes e amigos de Pedro.

Além dele, outros dois jovens, Matheus Henrique Guimarães Ferreira da Silva, 18, e Wilker Avelino Ceciliano Menezes ficaram feridos no acidente e foram socorridos, respectivamente, para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, e para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Na manhã desta terça-feira (14), a a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde informaram que Wilker e Matheus têm estado de saúde grave.

Pedro Lucas era aluno do Colégio Pedro II de Realengo, na Zona Oeste, e morreu em um acidente de automóvel na Avenida Santa Cruz, sentido Campo Grande, em Bangu, também na Zona Oeste. O veículo bateu no muro da estação de trem de Bangu e Pedro já foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros.

"Na tarde desse domingo (12/06) recebemos a infeliz notícia de um acidente gravíssimo envolvendo nossos queridos estudantes. (...) A Direção do Campus presta condolências à família enlutada. Também desejamos plena recuperação dos demais estudantes", informou, em nota, o Colégio Pedro II.