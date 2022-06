Caminhão capota na Avenida Brasil, e causa enorme congestionamento na região - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Caminhão capota na Avenida Brasil, e causa enorme congestionamento na regiãoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/06/2022 08:49 | Atualizado 14/06/2022 12:16

Rio - Um acidente com um caminhão de adubo parou a Avenida Brasil na manhã desta terça-feira (14), na pista sentido Centro, altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. O motorista do veículo, Divacir dos Santos, de 59 anos, morreu na hora.

fotogaleria

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Ramos foram acionados às 3h41 para verificar o capotamento. Às 8h40, a Defesa Civil retirou o corpo da via.

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram até a avenida para verificar o ocorrido. A corporação acrescentou que equipes do batalhão estão no local ajudando a controlar o trânsito.

O capotamento causou um enorme congestionamento na pista sentido Centro da Avenida Brasil. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), um trecho da pista central da via foi interditado, sendo feito um desvio pela lateral. Reflexos são vistos também na Linha Vermelha, na pista entre os bairros do Fundão e o Caju.

Segundo o COR, o congestionamento na cidade chegou a 120 km às 8h, grande parte do trânsito devido ao acidente ocorrido, já que a Avenida Brasil é uma das principais vias expressas para o Centro da cidade. Geralmente no mesmo horário, a média de trânsito na cidade é de 68 km.

A Comlurb também foi acionada para a limpeza do local, após o destombamento do caminhão. Em nota, a companhia informou que cinco garis atuaram na limpeza da pista da Avenida Brasil. A equipe contou com o apoio de uma pá mecânica e dois caminhões. Após a limpeza foi aplicado pó de serra na pista.