A mulher foi à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) para registrar a ocorrência - Divulgação

Publicado 14/06/2022 12:45

Rio - Um homem identificado como Pedro Claudino da Silva, de 64 anos, foi preso nesta segunda-feira acusado de tentar envenenar sua companheira, em Maricá, na Região Metropolitana. Segundo as investigações da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), em 2016, o autor tentou matar a mulher colocando veneno de rato em uma garrafa de café.

De acordo com as investigações, o irmão de Claudino acabou intoxicado ao tomar a bebida e precisou ser internado. Apesar do ocorrido, ele não prestou queixa contra o irmão.

Desconfiada do que havia ocorrido na época, a mulher, que já sofria com ameaças de morte do companheiro, foi à Decradi para registrar a ocorrência. Na época, ela levou a garrafa de café, que passou por exame pericial.



Contra o acusado foi cumprido mandado de prisão por tentativa de homicídio da companheira, expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. Ele foi capturado e encaminhado ao sistema prisional.