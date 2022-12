Vítima foi atacada por disparos de arma de fogo na Rua Cândido Benício - Reprodução

Publicado 02/12/2022 14:11 | Atualizado 02/12/2022 15:39

Rio - Um homem, de aproximadamente 25 anos, e uma idosa, identificada como Norma Silva, morreram após serem baleados no fim da manhã desta sexta-feira (2) em Praça Seca, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com testemunhas, uma moto teria passado atirando na Rua Cândido Benício, próximo à Rua Albano, e acertado as vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h25 para uma ocorrência de pessoa baleada e prestou socorro no local.



Segundo a Corporação, bombeiros do quartel de Jacarepaguá encontraram o homem já morto. A mulher, identificada como Norma Silva, de aproximadamente 70 anos, foi socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ela chegou já sem vida na unidade.

Policiais Militares reforçaram o policiamento na região e agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram chamados para o local para realização de uma perícia. As investigações estão em andamento para identificar o autor e a motivação do crime. Segundo o Centro de Operações Rio, a rua foi parcialmente interditada.