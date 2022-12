Rio registra 5.278 casos de covid em 24h - Daniel Roberts - Pixabay - Creative Commons

Publicado 02/12/2022 17:55

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta sexta-feira (2), 5.278 novos casos e 20 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O estado tem um total de 2.645.642 casos confirmados e 76.143 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.

A taxa de ocupação em enfermarias segue em 60%. Não foi informada a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade caiu para 2,88%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

Rio teve aumento de quase 5% nos óbitos em 2022 ante período pré-pandemia

O número de óbitos no estado até outubro deste ano é quase 5% maior do que o registado no último ano antes da pandemia por covid-19, em 2019. Os dados fazem parte de um levantamento feito pelos Cartórios de Registro Civil do Estado divulgado, nesta sexta-feira (2). Segundo a análise, o número de mortes é quase três vezes maior do que o crescimento anual médio registrado no Rio antes da doença causada pelo coronavírus.

De acordo com os cartórios, em números absolutos foram registrados entre janeiro e outubro de 2022, 127.796 óbitos, número 4,6% maior que os 122.102 ocorridos nos 10 primeiros meses de 2019, antes da chegada da Covid-19.

Se comparado com os números do período em que a pandemia teve seu auge, verifica-se uma redução de 20,7% em relação ao ano passado, que totalizou 161.209 mortes, e de 8,9% em comparação com 2020, que computou um total de 140.412 óbitos.

O número alto de óbitos em 2022 chama mais atenção quando comparado com a média da evolução de mortes ano a ano no Estado, que variou, em média, 1,6% entre 2010 e 2019. Durante este período, a maior variação no número de óbitos no Rio de Janeiro tinha ocorrido em 2016, quando registrou crescimento de 7,3%. A exceção fica para os anos de 2020 e 2021, auge da pandemia, quando os óbitos tiveram uma alta de 15% e 14,8% de um ano para o outro.

Os dados usados no levantamento constam no Portal de Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Essa base é abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos 168 Cartórios de Registro Civil do Rio de Janeiro. Após combinados, esses resultados são cruzados com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que utilizam como base os dados dos próprios cartórios brasileiros.