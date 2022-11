Ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, onde ocorreu o acidente - Divulgação

Publicado 30/11/2022 09:52 | Atualizado 30/11/2022 09:59

Rio - Um ciclista, ainda não identificado, caiu no costão da Avenida Niemeyer, do lado de São Conrado, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (30), após ser atropelado por um veículo desgovernado.



O motorista de uma van teria perdido o controle após o pneu ter furado e acabou atingindo a vítima, que foi arremessada da ciclovia. O acidente ocorreu próximo ao início da faixa dos ciclistas, na altura do número 550.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel da Gávea foram acionados às 8h48. A vítima já foi retirada do costão e tem classificação amarela. No momento, o homem está sendo atendido na ambulância dos bombeiros.

Segundo o o Centro de Operações Rio (COR), uma equipe da CET-Rio está no local. A faixa da via no sentido Leblon precisou ser fechada.



Em atualização.