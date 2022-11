O Edifício Serrador tem 24 andares e 21 mil m2 de área total - Leonardo Martins/ @riocasaseprediosantigos

O Edifício Serrador tem 24 andares e 21 mil m2 de área total

Publicado 30/11/2022 11:19 | Atualizado 30/11/2022 16:21

Rio - O Edifício Serrador, na Cinelândia, no Centro do Rio, que já foi império do empresário Eike Batista e que está desocupado há anos, está em pauta para ser a nova sede da Câmara dos Vereadores do Rio. O valor de venda do imóvel, de 24 andares e 21 mil m2 de área total. Inicialmente, o imóvel estava à venda por R$ 165 milhões, mas após uma negociação, o valor foi para R$ 150 milhões. Anos atrás, o empresário Eike Batista chegou a oferecer a incrível quantia de R$ 400 milhões pelo prédio.



Segundo a Câmara do Rio, o prédio seria ideal para comportar toda a estrutura do órgão, que hoje está dividida em cinco imóveis, sendo três deles alugados. Em nota, a pasta alega ainda que a medida vai representar uma economia de gastos com aluguéis e manutenções que, em 10 anos, compensará o investimento feito.



"A mudança vai aumentar a eficiência e segurança, deixando de utilizar o prédio anexo, que foi projetado para 11 vereadores e hoje abriga 51. A aquisição será realizada com recursos economizados pela gestão atual da Casa, que vai repassar ainda este ano mais R$ 70 milhões para a Saúde do município", informa em comunicado.

O atual prédio, segundo o órgão, será doado à Prefeitura para a construção de moradias populares, e o Palácio Pedro Ernesto será transformado em um centro cultural aberto à população.

Nesta quarta-feira (30), o plenário do Tribunal de Contas do Município deve se reunir para discutir a proposta de venda e compra. Na próxima semana, o colégio de líderes da Câmara também deve se encontrar para detalhar as condições da proposta.

Problemas nos atuais prédios



Alguns dos prédios em que a Câmara funciona são muito antigos e isso gera um gasto altíssimo com aluguel, condomínio e manutenção, por conta disso, desde o ano passado foi criado uma comissão que fez estudos para ver qual a melhor opção e mais econômica para resolver essa questão.



Dentre os problemas, um dos casos é o do prédio anexo, que fica colado ao Palácio, onde ficam os gabinetes. Só para uma reforma básica, sem adaptações, apenas por questões de segurança, seriam gastos cerca de R$ 50 milhões. E isso poderia não resolver a questão de espaço e de redes e sistemas muito antigos. Além disso, são gastos R$ 6 milhões por ano só com aluguel de três prédios para comportar os demais setores da câmara.

A ideia de comprar o Edifício Serrador é para unir todos os setores da Câmara em um único prédio.



Sobre o Edifício Serrador



O Edifício Serrador, localizado na Praça Mahatma Gandhi, foi construído por Francisco Serrador Carbonell (1872-1941), idealizador da Cinelândia. Durante anos o prédio foi o Hotel Serrador, aberto em 1944, com 350 suítes. Considerado na época o maior da América Latina. No primeiro andar funcionava a boate "Night and Day", praticamente uma extensão do Senado Federal, localizado poucos metros à frente, no extinto Palácio Monroe.