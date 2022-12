Uma pessoa que estava no local foi conduzida para a 37ª DP (Ilha do Governador) - Divulgação

Rio - Policiais militares apreenderam, na tarde desta quarta-feira (30), quatro máquinas caça-níqueis na Estrada do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Uma pessoa, que não foi identificada, foi detida no local.

De acordo com a PM, no endereço indicado através de denúncias, as equipes do 17ºBPM (Ilha do Governador) apreenderam as máquinas caça-níqueis. A pessoa responsável pelo local foi conduzida para a 37ª DP (Ilha do Governador), para prestar esclarecimentos.